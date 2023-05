Gli assi della ginnastica Ad Ancona c’è la Virtus

Ad Ancona si assegnano i sei pass per la Final six scudetto del 27 e 28 maggio al Pala Vesuvio di Napoli, ma la Virtus Pasqualetti ne ha già uno in tasca. "Noi – spiega il tecnico Sergio Kasperskyy – siamo primi dopo le prove di Firenze e Ravenna con 5 punti di vantaggio dalla seconda, praticamente siamo alla fase finale". L’attenzione degli appassionati di ginnastica è su Ancona dove alle 14.30 di oggi sarà dato il via a una prova attesa per assistere a gare spettacolari che richiameranno molti spettatori, del resto in pedana non mancheranno i ginnasti di assoluto valore. La Virtus Pasualetti può contare anche su due medaglie d’oro ai recenti Europei: Matteo Levantesi e Mario Macchiati che saranno impegnati rispettivamente su quattro e sei attrezzi, poi la squadra può fare affidamento su Paolo Principi, Filippo Castellaro e Tommaso De Vecchis (tre attrezzi), sul giovane Paolo di Marco (due attrezzi). "Proporremo esercizi dall’alto contenuto tecnico – spiega il coach – per prepararci di già alla Final six, e pazienza se adesso dovessimo commettere qualche errore". Oggi saranno protagonisti i campioni che hanno fatto incetta di medaglie all’Europeo. Ci sarà tutta la squadra maschile oro ad Antalya: Matteo Levantesi (nella foto) e Mario Macchiati con la leader Virtus; Yumin Abbadini assieme al talento Riccardo Villa con la Pro Carate che insegue; il padrone di casa Lorenzo Casali della Giovanile Ancona, insieme con il giovane Tommaso Brugnami, plurimedagliato al Mundialito turco; l’aviere dell’Aeronautica Militare Marco Lodadio, in prestito alla Ginnastica Eur per conquistare la finale scudetto e l’agente delle Fiamme Oro Carlo Macchini, argento alla sbarra continentale. Tra le sei a caccia della qualificazione anche l’Artistica Brescia di Manuel Berettera e la Gymnastics Romagna Team di Lorenzo Tomei, entrambi bronzo a squadre nella manifestazione iridata juniores.