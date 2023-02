Cisterna è penultima per attacchiset in SuperLega ma si fa valere a muro dove è seconda per media set. Non c’è grandissima rivalità ma attenzione ai parecchi ex del confronto che oggi vive la 59ª puntata, con Civitanova che finora si è aggiudicata ben 48 gare. Cisterna ha vinto all’andata mentre qui non passa dal 2015, ma l’allora Latina lo fece in grande stile perché l’1-3 di gara3 dei quarti playoff costò l’eliminazione della Lube che era campione d’Italia. Gli ex come detto sono tanti, per lo più atleti che hanno militato giusto un anno o due vedi De Cecco, Zaytsev, a parti inverse Baranowicz e Kaliberda, pure coach Blengini è stato un ex, anzi c’era proprio lui alla guida della Top Volley nel 2014-2015 che firmò l’impresa in post season contro il team di Giuliani. C’è però un ex davvero speciale, perché Sottile è stato bandiera dei laziali, regista degli avversari dalla stagione 201011 al 202021.

an. sc.