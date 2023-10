Gol nel finale, matese al tappeto. granata quinti senza il meno 3. Perla di Tenkorang. Fano più forte di tutto

1

ALMA JUVE (3-5-2): Viscovo, Mancini, Tomassini, Riggiorni; Zammarchi (17’ st Padovani), Zanni (24’ st Badan), Urbinati, Gonzalez, Roberti (47’ st Antonioni); Cardinali (10’ st Brunetti), Tenkorang. A disp. Bellucci, Saponaro, Malshi, Zingaretti, Cannavaro. All. Scorsini.

MATESE (4-4-2): Palombo; Santoni (45’ st Orlando), Guarino, Gagliardini, Lesi; Marcucci (45’ st De lucia), Ricciardi, Bracaglia (36’ st De Martino), Iacovoni; Napoletano (22’ st Gomis), Iadaresta (36’ st Langellotti). A disp. Verzemanis, Siena, Passewe, D’Andrea. All. Urbano.

Arbitro: Jusufoski di Mestre.

Rete: 43’ st Tenkorang.

Note: pomeriggio di sole e caldo, terreno buono, spettatori 600. Ammoniti: Urbinati, Ricciardi. Angoli 9-0, recuperi 0 + 5’.

Il Matese è fastidioso come un sassolino nella scarpa, ma il Fano trova il modo di farlo fuori con una prodezza di Tenkorang in piena zona Cesarini. La scelta tattica di un’Alma che per mascherare le assenze (Serges, Allegrucci e all’ultimo Pensalfini) e la stanchezza dell’infrasettimanale di Coppa gioca in modo sfacciato con due punte (Tenkorang e Cardinali) e un trequartista (Zammarchi), senza contare Zanni e Roberti sulle fasce, per non far salire i campani ha ragione su un Matese che è sempre stato sul punto di pungere, ma che non è mai riuscito ad affondare il colpo. Buon per il Fano che ha tenuto il pallino del gioco in mano e ha stretto i tempi nel finale. Fano che, a differenza di altre volte, è salito di tono proprio al tramonto della gara, trovando il gol di una vittoria pesantissima. Il Matese prova a fare la voce grossa nel primo tempo. Al 10’ tiro cross di Iacovoni bloccato Viscovo, al 14’ Iacovoni lanciato in area conclude alto, al 25’ punizione testa di Guarino, lasciato solo, e palla sopra la traversa, al 28’ diagonale di Santoni che attraversa tutta la porta, al 32’ Iadaresta tutto solo in area fallisce di testa la mira, al 42’ Marcucci approfitta di una disattenzione di Roberti in area ma Viscovo fa buona guardia. In mezzo c’è solo da segnalare un’azione di Roberti con stop e cross per Tenkorang in area piccola che però devia a lato. Quando poi al 19’ Mancini si immola su Iacovoni sfuggito a Zanni e al 23’ lo stesso attaccante campano tira debolmente su Viscovo, si capisce che a sbloccarla può essere solo l’Alma. Le forze fresche iniettate da Scorsini fanno alzare i giri del motore costringendo il Matese ad essere più guardingo. Tanto più che al 39’ un angolo di Gonzalez sul secondo palo suona la carica e al 40’ un gol annullato ai granata per una traiettoria fuori campo diventa il segnale che l’Alma ce la può fare. Ci pensa allora al 43’ James Tenkorang, servito di tacco da Brunetti, a fare la torsione giusta da fuori area e a far partire un fendente rasoterra di sinistro che batte il sorpreso Palumbo. Esplode di gioia il "Mancini" per una vittoria sudatissima.

Silvano Clappis