Golden set fatale, la Lube è fuori dall’Europa

LUBE

3

HALKBANK ANKARA

1

Ankara passa al golden set

CUCINE LUBE : Zaytsev 32, Chinenyeze 7, De Cecco 2, Anzani 5, Bottolo 4, Yant 20, Balaso (L), Garcia 1, D’Amico, Diamantini, Nikolov 15. N.E. Sottile, Gottardo e Ambrose. All. Blengini.

HALKBANK ANKARA: Matic 11, Jaeschke 20, Ma’a 3, Abdel Aziz 26, Tayaz 5, Bruno 2, Done (L), Eksi, Ivgen, Gulmezoglu, Ulu 3. N.E. Dogruluk e Coskun. All. Atik.

Arbitri: Jurkovic (Cro) e Collados (Fra).

Parziali: 31-29 (38’), 25-20 (29’), 23-25 (32’), 25-20 (30’), 12-15 (17’).

Note: spettatori 3.325; Lube battute sbagliate 24, ace 5, muri 9, ricezione 45% (perfetta 24%), attacco 57%; Halkbank bs 17, ace 9, muri 3, 54% (31%), 46%.

Maledetti quarti di finale. All’Eurosuole Forum finisce nel modo più doloroso, per il terzo anno di fila i quarti sono fatali alla Lube che esce troppo presto dalla Champions League, pure col golden set e davanti al pubblico amico, finalmente tanto e versione bolgia. I turchi dell’Halkbank centrano così una inattesa semifinale, dove sfideranno lo Jastrzębski Węgiel. Civitanova aveva evitato di finire sotto nel primo set subendo poi le inevitabili pressionipaure, aveva rimontato nel 4°, ma nel decisivo spareggio è stata sempre sotto e non ha trovato contromisure ad un Abdel Aziz fin lì non determinante. Due e ore e 26 minuti più che di battaglia, stile calcio per la tensione, con Zaytsev a caricarsi sulle spalle i compagni (32 punti e 65%!) ma non è bastato.

Primo set. Proprio Yant, in forse fino all’ultimo, apre la sfida con 2 ace e la Lube vola +5. Pian piano l’Halkbank inizia a battere in modo migliore e ricuce, acciuffando il 21-20. Poi Bottolo attacca out: parità. Si va punto a punto e si va... da un implacabile Zaytsev fino al 24-23. Jaeschke annulla. I vantaggi sono incredibili, proprio lo “zar” ha il set ball ma non passa, poi è Yant a schiacciare out, fortuna che Jaeschke regala dal palleggio. Yant spara l’ace, quindi Ankara si salva. Dai e dai al 6° tentativo la Lube fa 31-29 grazie a Jaeschke che fa invasione e al primo tempo di Chinenyeze. Il palas esplode come non mai quest’anno.

Secondo set. Coach Atik la butta in cagnara e la gara, equilibratissima, diventa ancora più accesa. Con Nikolov per Bottolo, la Lube c’è sempre di testa: 17-14. I biancorossi mantengono la dote e un murone di Yant su Abdel Aziz dà il 24-20. Garcia spara l’ace: 2-0.

Terzo set. Il clima è pazzesco, Ma’a manda a quel paese il dg Cormio ed anche nei punti è... botta e risposta, poi Ma’a beffa Yant per il 12-14. La ricezione cala e diventa -4, un ace di Matic dà il pesante 20-23. Civitanova riesce comunque con Yant ad avere la palla dei vantaggi ma non passa e Abdel Aziz fa 2-1.

Quarto set. Perso un parziale pur col 70% in attacco ora non si può più sbagliare, invece è tremendo 3-7 Halkbank. Nikolov va in difficoltà e la Lube sotto di 5, ma nel momento peggiore e di paura sporca a muro, difende e pareggia a 12 su errore di Abdel Aziz. Cambia tutto, Zaytsev dà il sorpasso e fioccano muri imperiali di Nikolov e Chinenyeze fino al 15-12. Nikolov timbra, poi ci pensa Zaytsev.

Golden Set. Pure il set più thrilling è punto a punto, al cambio campo 7-8. Yant attacca fuori un cruciale possibile vantaggio a 13 e Abdel Aziz invece trova il 12-14. Ancora lui zittisce il palas.

Andrea Scoppa