Goldengas, Pisaurum, Loreto e Teramo: Attila Basket Porto Recanati sconfitto 88-93

ATTILA BASKET PORTO RECANATI

88

GOLDENGAS SENIGALLIA

93

ATTILA BASKET: Mancini 4, Balilli 3, Losinski n.e., Gamazo 27, Cingolani, Caverni 26, Redolf 5, Gulini 12, Nkot n.e., Rinaldi 9, Anibaldi 2. All.: Scalabroni.

SENIGALLIA: Benzoni, Bracci 5, Brigato 15, Giacomini 20, Imsandt 7, Sanna 18, Bassi n.e., Casabianca n.e., Arceri n.e., Neri 5, Landoni 11, Medizza 12. All.: Gabrielli.

Parziali: 23-23, 49-54, 69-74, 88-93.

PORTO RECANATI

Esordio casalingo con per l’Attila Junior Basket che si arrende alla Pallacanestro Senigallia. Il capitano arancioblù Pepo Gamazo è scatenato. La Goldegas tira con ottime percentuali dalla lunga distanza. Nel secondo parziale Senigallia allunga e all’intervallo lungo il punteggio recita 49-54 per la formazione ospite. Al rientro reagisce l’Attila che arriva anche al sorpasso. E’ un testa a testa. Nella quarta ed ultima frazione si arriva sul 77-77, poi l’Attila va avanti. Ma la Goldegas non molla e porta a casa la vittoria (88-93).