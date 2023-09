Golf, pesarese si piazza primo a Salsomaggiore

A Salsomaggiore si è svolto il campionato italiano pro-maestri PGA (professional golf association). Una gara unica che si svolge ogni anno, una sfida tra professionisti che contemporaneamente giocano il doppio con un dilettante. Un torneo che si snoda nell’arco di due giorni e ha anche molto seguito dagli appassionati di golf. Hanno parteciperato al torneo 64 coppie per un totale di 128 golfisti che sono arrivati da ogni parte d’Italia. Unico rappresentante pesarese Andrea Corsini che assieme al maestro bolognese Mauro Bianco, entrambi del golf club di San Giovanni in Marignano, hanno vinto il torneo con un 22 colpi sotto il par del campo e cioè il numero di colpi prestabilito. Un risultato schiacciante quello della coppia vincitrice conseguito nella prima giornata, con 14 colpi sotto il par di cui 10 colpi portati da Andrea Corsini. Nella seconda giornata 8 colpi sotto il par e "sotto una tempesta di pioggia e vento" dove è stata determinante la grande esperienza del professionista Mauro Bianco. La coppia pesarese-bolognese ha distanziato i secondi arrivati, anche loro iscritti al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, composta dal maestro Filippo Bernabè che aveva al fianco il fanese Giovanni Forlano.

Nomi eccellenti di questo sport a seguire questa sfida nazionale, perché c’erano giocatori che calcano i migliori tour europei come Tadini, Molteni e Reale. "Una gran bella soddisfazione sia sportiva che morale anche perché sono migliorato rispetto allo scorso anno, quandonello stesso torneo, ma sul campo di Rapallo, avevo conseguito il secondo posto", ha commentato Corsini. Tanti gli appassionati di golf anche in provincia dove si svolge anche un singolare torneo, tutti gli anni, che mette davanti squadre che si abbinano alle varie vallate. Una sfida accesa e molto partecipata.