Grande attesa per capire i gironi

La Serie D è in fermento. Tra conferme e nuovi colpi ormai tutte le società sono focalizzate sul mercato in attesa di capire come saranno suddivisi i gironi.

Da tantissimo tempo le compagini marchigiane di quarta serie sfidano abruzzesi e molisane, sarà così anche quest’anno? Molto probabile, ma non ancora certo. Di certo un ruolo centrale lo giocheranno i club laziali, vero e proprio ago della bilancia in sede di ripartizione, il ponte naturale per coinvolgere le società sarde. Nelle prossime settimane si saprà tutto, nel frattempo ci pensa il mercato a tenere alta l’attenzione dei tifosi.

Se la conformazione del girone rimarrà invariata, le squadre marchigiane non avranno vita facile. Tante formazioni affermate e quelle due neopromosse così ambiziose e blasonate. L’Aquila, particolarmente attiva nel monitoraggio del mercato ed il Campobasso di mister Mosconi. Il tecnico ex Tolentino e Fano è di certo una garanzia.