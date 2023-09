"Grande partita, voglio ringraziare i ragazzi"

E’ soddisfatto Mister Sergio Pirozzi al termine del match pareggiato contro il Chieti. Il suo Atletico Ascoli ha accusato un po’ l’emozione del debutto in Serie D, ma alla fine se avesse vinto non sarebbe stato certo uno scandalo. Anzi.

Mister è un punto che le sta stretto?

"Devo innanzitutto ringraziare i ragazzi che hanno fatto davvero una grande partita. Ci prendiamo questo punto sicuramente con un pizzico di rammarico per le occasioni che abbiamo avuto, per il rigore fallito, ma alla fine loro hanno colpito una traversa e potevamo anche perderla questa sfida. La mia analisi deve essere completa e sulla prestazione devo dire che i ragazzi hanno giocato davvero bene"

Fallire un rigore fa parte del calcio ma certo realizzarlo avrebbe cambiato il match? "Impossibile fare certe previsioni, non sono un mago. Di certo, la prossima volta che ci assegneranno un calcio di rigore, se giocherà, lo tirerà ancora Ciabuschi e su questo posso dire che non ci sono dubbi".

Un Atletico che soprattutto nel finale è sembrato avere più ‘benzina’ degli avversari? "E’ vero stiamo bene fisicamente e devo ringraziare tutto lo staff che sta facendo un gande lavoro. I ragazzi, i tanti giovani della mia squadra, forse hanno accusato un po’ l’emozione del debutto in Serie D contro una squadra forte come il Chieti, e ci abbiamo messo un po’ di tempo per ‘carburare’. Però è vero nella ripresa abbiamo spinto tanto, anche chi è entrato dalla panchina ha avuto il giusto approccio e nel finale ho visto una squadra arrembante che ha provato a vincere fino alla fine. Sono soddisfatto".

Si aspettava così il Chieti, che a parte la traversa non ha avuto grandi occasioni?

"Il Chieti è forte, ha tanti bravi calciatori alcuni oggi assenti. Ma si vede che è una squadra quadrata che lotterà assieme ad altre cinque o sei per la vittoria del campionato. Ed è il bello di questo torneo di Serie D che vede tante piazze importanti e tante compagini competitive"

Che ruolo potrà recitare il suo Atletico Ascoli?

"Di sicuro ce la giocheremo con tutti. Siamo gli ultimi arrivati, i neo promossi ma questa non sarà un’avventura. Sappiamo che ci sono squadre costruite per vincere il campionato e che saranno tutte sfide in cui ci sarà da lottare. Dobbiamo vivere questo torneo partita dopo partita. Poi magari una volta vinceremo facendo un solo tiro in porta e un’altra volta perderemo creando dieci occasioni. Di sicuro il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di conquistarla prima possibile".

Valerio Rosa