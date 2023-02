"Grande prova della Civitanovese, ma le gare si devono chiudere"

"A Grottammare una grande prestazione, ma ribadisco la necessità di chiudere le partite quando si può". Tempi certamente positivi per la Civitanovese, vittoriosa da tre giornate consecutive in ultimo lo 0-3 del Pirani (casa del Grottammare, ndr) ma in cui il tecnico Francesco Nocera ha modo di ragionare con serenità su ciò che è da correggere per proseguire al comando della classifica. Analizzando il match di sabato scorso, l’allenatore rossoblù vede "certamente un’ottima prestazione contro una squadra reduce dalla buona prova contro l’Aurora Treia" e più nel dettaglio "un primo tempo – dice Nocera – in cui, una volta passati in vantaggio, abbiamo sciupato diverse occasioni per andare al raddoppio. E così è iniziata anche la ripresa, sempre sprecando palle gol". Tutto ciò, secondo Nocera, si può leggere in due modi: da un lato in maniera negativa perché "si rischia di pareggiare", dall’altro "è anche un fatto positivo perché significa che creiamo tanto". Comunque negli ultimi due confronti la Civitanovese ha realizzato cinque gol senza subirne, con la difesa tornata a ricompattarsi. "In realtà, contro il Centobuchi (1-1, ndr) abbiamo preso un gol che non ci aspettavamo, dopo appena due minuti mentre a Monticelli c’è stata una situazione strana per via dell’incidente sull’A14". Nel nuovo anno la seconda Aurora Treia ha collezionato 15 punti in sette gare, andamento simile per i rivieraschi che di punti ne hanno conquistati 14 in sei partite: "Stanno facendo bene, ma se siamo ancora i primi vuol dire che anche noi non siamo andati proprio male. Vi preoccupa l’Aurora? No, l’importante è restare sul pezzo e dare il massimo".

Francesco Rossetti