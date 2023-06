Granfondo delle Terre dei Varano A Camerino brillante laurea di Celano

Il successo tecnico è immediatamente riscontrabile nell’ordine d’arrivo della maratona, che conclude e completa il ricco programma sportivo e promozionale della 14ª Granfondo Terre dei Varano: ai vertici e nella top ten ci sono corridori dalla lunga e premiata milizia (già affermati professionisti, élite, under 23…). La città accademica di Camerino laurea il granfondista master abruzzese Danilo Celano, marchigiano di adozione, fresco alfiere del Team Hair Gallery di Montegiorgio. Salgono sul podio Alessandro Frangioni (primo élite) e Federico Pozzetto (vincitore l’anno scorso). "Che giornata fantastica!" esclama il patron montegiorgese Fabrizio Petritoli, che sottolinea la valenza del vincitore e la compattezza del sodalizio, forte in particolare di Ivan Martinelli (bronzo), Federico Scotti (quinto), Wladimiro D’Ascenzo, Emidio Celani, Valeria Zappacosta. Il successo organizzativo ("Brilla sempre il sole sulle Terre dei Varano" è lo slogan) si legge innanzitutto nel qualificato numero dei partecipanti: mezzo migliaio abbondante (dall’Italia e dall’estero) a pedalare nel Parco dei Sibillini. L’obiettivo del binomio ciclismo-turismo è centrato, come daaspettative e addirittura oltre le premesse.

Tre i i percorsi, con tre differenti livelli di difficoltà: Marathon (granfondo 130 km, dislivello 2.700 metri), Classic (mediofondo 105 km, dislivello 1.700 metri), Giro dei Laghi cicloturistico (47 km, dislivello 702 metri). La prova è valida quale appuntamento unico del Campionato Italiano Granfondo FCI e del Campionato Nazionale Universitario (CNU). La giornata si dipana fino all’apprezzato pasta party, alla ricca premiazione, all’arrivederci al 2024 (per gli ospiti e accompagnatori anche la visita guidata alla città). Premiato l’elevato impegno dell’Avis Frecce Azzurre, presieduta da Francesco Jajani, affiancato dai vicepresidenti Gianni Fedeli e Luca Marassi nonché del presidente onorario Sandro Santacchi e dagli affidabili collaboratori. Onorata la memoria degli amici ciclisti scomparsi: Dario Drago, Francesco Gentili, Alberto Pennesi, Michele Scarponi. Il testimone passa alla Varano Offroad di domenica prossima 25 giugno. Identici i valori fondanti e strutturali: serietà, rispetto, cortesia (a beneficio di ogni ciclista e ogni famiglia).

Classifica Granfondo km 130: 1.Danilo Celano (Hair Gallery Cycling Team) in 3h44’08"; 2.Alessandro Frangioni (Vibrata Bike 2005) a 2"; 3.Federico Pozzetto (Mg. K Vis – Dal Colle – Re Artù) a 24"; 4.Ivan Martinelli (Hair Gallery Cycling Team); 5.Federico Scotti (Hair Gallery Cycling Team); 6.Francesco Romano; 7.Simone Lanzillo; 8.Romolo Gentile; 9.Gianluca Di Emidio; 10.Pietro Sarti.

Umberto Martinelli