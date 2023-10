"Greta Polita vince al Trofeo delle Regioni a Cingoli"

Soddisfatta la dirigenza dell’Ad Majora Team di Cingoli per la prestazione di Greta Polita (foto) al Trofeo delle Regioni. Greta, che compirà 11 anni il 2 novembre, ha fatto parte della rappresentativa Marche, composta da dodici piloti, selezionatore Federico Agostini, che a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, ha partecipato al Trofeo delle Regioni di motocross, vinto per il secondo anno consecutivo dalla Lombardia che ha preceduto Veneto ed Emilia Romagna assieme al secondo posto. Diciannove le compagini regionali in gara. Polita, impegnata nella categoria Cadetti 65 cc., unica presenza femminile nella squadra marchigiana, si è qualificata figurando al ventiseiesimo posto su quaranta concorrenti: conseguita l’ammissione alla finale della competizione, l’ha conclusa al trentacinquesimo posto. L’Ad Major Team in collaborazione col Moto club "Armando Fagioli" e con il sostegno di numerosi sponsor, è impegnato nella valorizzazione dei giovani che vogliono praticare il motocross, guidati dagli allenatori Alessio Della Mora e Sylvano Agostinelli, assistiti dal meccanico Luca Raimondi.

Gianfilippo Centanni