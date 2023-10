Grinta Donadel: "Abbiamo voluto vincerla"

La disamina del match di Marco Donadel comincia dal primo tempo: "Il ritmo era basso, non si riusciva a creare un’azione abbastanza lunga, il caldo dal nostro punto di vista ha inciso, anche quei due o tre giocatori che non sono stati bene hanno abbassato il ritmo e noi dopo i primi dieci minuti siamo usciti dalla gara. Abbiamo fatto una gara equilibrata ma non quella che potevamo fare". Il cambio di marcia nel secondo tempo: "Quindi nel secondo tempo è uscita la grinta – prosegue il mister nel dopo gara –, gliel’abbiamo chiesta, abbiamo chiesto alla squadra di fare un sacrificio, ho cambiato un po’ l’assetto. Il messaggio era quello di giocare come loro e vedere chi è il più forte. Punti nell’orgoglio i ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano. Bene no, ma sembrava un incontro tra pugili, rischiavi di prenderle e di darle, e ci è andata bene". Chi è passato in vantaggio ha dunque avuto la chance di vincere la partita: "Potevamo andare in vantaggio anche subito. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato delle superiorità che avevamo davanti, non stavamo bene con qualche giocatore, quindi ho dovuto cambiare gara, e nel secondo tempo abbiamo fatto gol ma abbiamo rischiato comunque. La cosa positiva è che abbiamo voluto vincerla, avevamo diversi giocatori fuori, questa notte è stato male anche Agyemang, è stata veramente una partita di cuore. Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di non trovare alibi e non l’hanno fatto". Risultato giusto o no, stavolta la sfortuna non s’è messa a remare contro ai dorici. Sicuramente un risultato prezioso per l’Ancona: "Me la prendo molto volentieri, questa vittoria, visti i risultati delle ultime gare. Forse siamo ancora un po’ in credito". Era importante, dopo le ultime due sconfitte, reagire a Olbia: "Una vittoria importante, ci sono venti, trenta situazioni di gioco con la palla ai difensori che potevano benissimo creare una situazione promettente, da cui potevano nascere situazioni pericolose con i nostri giocatori che davanti sono forti nell’uno contro uno, ma non avevamo quella tranquillità per rischiare quel passaggio. Sono tre punti che cominciano a far emergere la consapevolezza nei nostri mezzi. La verità è che a sprazzi con la rabbia, la determinazione, anche con la stanchezza, forse, uno pensa di meno e fa di più e sono uscite le nostre qualità". Sull’inserimento di Clemente dall’inizio della ripresa: "Avevo capito che si prospettava una battaglia e non volevo rischiare di aspettare e trovarmi in difficoltà, Peli fa la differenza se lo servi sui piedi ma se non riesci ad arrivare lì meglio non rischiare. Per questo l’ho cambiato". Sul cambio di Dutu: "A inizio dell’anno l’ho detto, voglio provare a vincere tutte le partite, non ho mai pensato di puntare al pareggio a Olbia. E’ stato un cambio per spingere".

g.p.