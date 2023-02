Grottammare

1

Cluentina

0

: Palanca. Paolucci, Gibbs, Carrieri, Genovese, Cameli, Morelli ( 35’st Carfagna), Ferrari (1’st Traini), Pelliccetti, Pomili, Ottaviani (19’ Massi). All.: Mariani.

CLUENTINA: Scoppa, Giaconi (dal 27’st Montecchiari), Scoccia, Marcantoni (dal 19’st Gianfelici), Brandi, Squarcia, Mongiello, Trobbiani (dal 1’st Brunori), Guermandi, Catinari (dal 1’st Mancini), Monserrat (dal 19’st Salvatico). All.: Canesin.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Rete: 32’ Ferrari.

Note. Espulsi Scoccia, Guermandi.

Ko pesante per la Cluentina nello scontro diretto a Grottammare. I rivieraschi tornano a vincere ed agganciano in classifica la Cluentina, trascinata così in penultima posizione. Ospiti puniti oltremodo dalla rete di Ferrari, abile a sfruttare il filtrante di Pelliccetti e battere l’incolpevole Scoppa. Grottammare che nella ripresa potrebbe anche raddoppiare con Pelliccetti, ma il suo tiro è ribattuto dal palo.