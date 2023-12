Grottazzolina, che rimonta. Il filotto sale a 11 vittorie

YUASA BATTERY

3

ABBA PINETO

2

YUASA BATTERY : Cubito, Vecchi, Lusetti 4, Canella 9, Mattei 9, Bruening 10, Mitkov 17, Andrea Romiti, Fedrizzi 22, Roberto Romiti (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 12. All. Ortenzi

ABBA PINETO: Mignano, Pesare (L1), Sorgente (L2), Jeroncic 2, Chavaers 8, Frac 10, Basso, Di Silvestre 18, Paris 1, Nikacevic 15, Loglisci 12, Panciocco, Msatfi, Marolla All. Tomasello

Arbitri: Merli - Grassi

Parziali: 20-25 (25’), 26-28 (30’), 26-24 (30’), 25-12 (22’), 15-7 (14’)

Mai dare per morta una squadra come la Yuasa: sotto 2-0 nei set, con bomber Bruening febbricitante (e Marchiani out) i ragazzi di Ortenzi si impongono 3-2 che vale l’undicesima vittoria di fila in campionato.

In salita la gara di Grotta fin dalle prime battute con Pineto che, trascinata da un gruppo di tifosi assai rumorosi, trova i momenti giusti per allungare il passo. La Yuasa non trova la spinta dai nove metri arriva il 20-25 per Pineto.

Secondo parziale con Grotta che fatica ancora all’inizio ma poi sembra trovare lo sprint giusto (anche con Mitkov in luogo di Bruening in zona 2) e Grotta si porta 23-20 quando la luce si pegne, subendo un parziale importante capovolge gli equilibri e un muro pesante ai danni di Mitkov regala il doppio vantaggio a Pineto.

Terzo parziale con Mitkov confermato in campo in luogo di Bruening e sfida equilibratissima con Pineto sempre agganciata e viva, tanto da annullare due set point ed impattare a quota 24, prima di un doppio colpo di Fedrizzi che vale il 26-24 e il quarto parziale.

L’ondata Yuasa si prolunga anche nel quarto parziale con Fedrizzi e Mattei a trascinare i suoi, che limitano gli errori e spingono dai nove metri. Pineto sempre a rincorrere ma senza successo e si vola al quinto set con il punteggio di 25-12.

Il quinto set vede Grotta sempre avanti con Mitkov che pianta a terra i punti decisivi (saranno 17 per lui in totale) e fa esplodere il Pala Grotta sul 15-7.