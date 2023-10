Grottazzolina non si ferma. Ortona si deve inchinare

sieco service ortona

SIECO SERVICE : Ferrato 6, Bertoli 15, Patriarca 5, Cantagalli 25, Marshall 17, Fabi 5, Broccatelli (L), Benedicenti (L), Del Vecchio 0. N.E. Falcone, Tognoni, Donatelli, Di Giulio, Lanci. All. Lanci

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Fedrizzi 13, Canella 11, Nielsen 24, Cattaneo 8, Mattei 8, Romiti R. (L), Vecchi 0, Lusetti 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Bellomo, Romiti A.. All. Ortenzi

ARBITRI: De Simeis, Merli

NOTE – Parziali: 21-25, 23-25, 25-22, 24-26. Durata set: 28′, 37′, 31′, 33′; tot: 129′

La Yuasa Grottazzolina cala il tris e trova il secondo successo consecutivo in trasferta. Trascinata dal solito Nielsen, la formazione di Ortenzi si impone per 3-1 sul campo di una coriacea Sieco Service Ortona. L’inizio di partita è di marca locale, con Ortona trascinata sull’8-5 da un implacabile Cantagalli. La reazione di Grottazzolina è affidata a Nielsen, con i Grottesi che risalgono e tornano a contatto sul 16-15 per poi effettuare il sorpasso. Gli ospiti salgono di tono a muro e in difesa con Canelli, Mattei e Cattaneo, portando a casa il set sul 21-25. Lo stesso copione si ha anche nel secondo parziale, con la Yuasa che appare in controllo delle operazioni: Nielsen segna da tutte le parti, fermando sul nascere ogni tentativo di rimonta degli avversari. La squadra di Ortenzi controlla il minimo vantaggio senza problemi e sale sul 2-0.

Ortona nel terzo set è con le spalle al muro, ma non molla grazie alle giocate di un indemoniato Cantagalli che mette a ferro e fuoco la difesa grottese. Gli ospiti restano con la testa avanti fino al 14-16, ma poi crollano di colpo e consentono ad Ortona di riaprire i giochi sul 25-22. I padroni di casa ci credono e nel quarto set spingono forte sull’acceleratore, salendo sul 16-13 con Ortenzi che preferisce parlarci su. La reazione di Grottazzolina è immediata, con Nielsen e Fedrizzi che salgono sugli scudi: la Yuasa mette in mostra la sua maggiore esperienza e chiude i conti sul 24-26 che vale altri tre punti in questo inizio di stagione.