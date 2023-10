"Gruppo ossessionato dalla voglia di farcela"

Mister Simone Banchieri analizza il match contro la Recanatese vinto dai biancorossi per 1-0: "Era una partita importante perché era un derby sentito, perché avevamo già vinto in Coppa Italia contro di loro, perché i punti pesano; importante per la classifica, per questa gente che viene a tifare per noi in tantissimi, che ci emoziona, per il gruppo fantastico che abbiamo con uno spirito incredibile. Io raramente ho visto una coesione così: questo gruppo non molla mai. Io dico che la palla entra perché la spingono tutti. Da Pozzo è stato bravissimo a fare gol, però la palla la spingiamo dentro tutti, la spinge dentro la città. Mi piacerebbe domani vedere i ragazzini a scuola con la maglia della Vis Pesaro dei 125 anni. Queste sono le cose che ti danno gusto, per cui si fa calcio, per cui c’è passione, perché siamo ogni giorno ossessionati dalla voglia di fare risultato, di migliorare, da portare più in alto possibile questo club". L’allenatore dei pesaresi va poi nel dettaglio della gara: "Potevamo in qualche passaggio essere più precisi, più risolutivi negli ultimi venti metri, però ci abbiamo provato in tutti i modi. Anche nel primo tempo ci sono state delle ottime occasioni. Abbiamo creato tanto, abbiamo fatto gol e poi potevamo fare ancora gol, con De Vries e poi con Sylla. Abbiamo avuto tante occasioni contro una squadra forte e ben allenata". Poi due parole su Ceccacci che sta facendo molto bene: "Ha passione, ha dedizione, ha ossessione. Lui viene come me tre ore prima al campo e rimane tre ore in più, cerca di migliorarsi ogni giorno. Aveva bisogno di un tempo fisiologico per adattarsi alla categoria e glielo abbiamo dato. Già a Recanati in Coppa Italia è stato bravissimo e poi a Pescara e oggi. E non è un caso che in tutte e tre le partite lui abbia salvato situazioni importanti, perché quello fa parte dell’atteggiamento che si ha ogni giorno, di come ti alleni e di come pensi il calcio".

Beatrice Terenzi