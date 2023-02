Guadagni al top, Ferrante regge, che corsa Alfieri

Fallani 6,5: forse non del tutto impeccabile sul gol ospite ma per il resto, specie ad inizio ripresa sul pressing asfissiante locale se la cava sempre con bravura.

Somma 6: soffre, inevitabilmente su Di Santo che è un gran brutto cliente ma, in qualche modo, se la cava.

Ferrante 6,5: Paloschi, temutissimo, è stato sostanzialmente annullato. In apnea, come tutti gli altri nel quarto d’ora di inizio secondo tempo.

Vona 6: sgomita, lotta e di testa fa valere i suoi centimetri. Una partita di volontà e di grande sostanza.

Yabre 6: esce affaticatissimo e malconcio dopo una partita attenta anche in fase di contenimento (Ferretti 6: deve contenere le sortite avversarie).

Guadagni 7,5: forse meriterebbe anche di più se fosse riuscito a coronare una partita splendida con il gol negatogli da un super Lanni. L’immagine più bella è la sua grinta dopo un contrasto vinto ed una punizione guadagnata al 95’. Può davvero essere un fattore determinante per la Recanatese in questo finale di stagione.

Foresta 6: grande interditore va un po’ in difficoltà quando si trova alle prese con la tecnica di Leone ma, come si suol dire, si guadagna la pagnotta (Guidobaldi 6: corsa e sostanza).

Alfieri 6: corre in continuazione ed è un vero incubo per gi avversari che se lo trovano sempre tra i piedi (Raparo 6,5: in campo con il piglio giusto).

Morrone 6: schierato in una posizione per lui assolutamente inusuale cerca comunque di dare una mano, nei limiti di un ruolo inedito (Senigagliesi 6,5: qualche accelerazione provoca problemi alla retroguardia bianconera).

Carpani 7: settima rete stagionale e diversi inserimenti di grande pericolosità. Mai nella sua carriera il giocatore ascolano aveva fatturato un così elevato numero di gol.

Marilungo 6: di stima e per l’impegno che ci mette. Purtroppo lo smalto non è più di quello di un tempo (Stampete 6: entra per dare freschezza).