Guarascio crede nella salvezza: "Ora testa al Del Duca"

Il Cosenza si prepara alla trasferta di Ascoli con l’assillo di dover centrare quei 3 punti che consentirebbero di tirarsi fuori dalla zona rossa, inguaiando il Cittadella. La fame dei lupi non sembra più quella di marzo. Nelle recenti 5 gare sono arrivati soltanto 4 pari. L’ultimo è quello col Venezia terminato 1-1. Un risultato che ha agevolato anche l’Ascoli nella corsa playoff.

"Un’altra grande prova dei nostri calciatori – ha commentato il presidente Guarascio -. Il Cosenza ha dato tutto per conquistare i 3 punti. Ha lottato prima e dopo lo svantaggio per battere il Venezia e fare un altro passo deciso verso il nostro obiettivo. Avremmo meritato di vincere, ma non sempre nel calcio si riesce a concretizzare quanto si costruisce. Quello rossoblù è certamente un gruppo sano, coeso, che ha a cuore il Cosenza e ciò che rappresenta per tutti noi. Guardiamo avanti e lavoriamo con grande determinazione per la prossima partita con l’Ascoli".

m.m.