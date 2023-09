Guerrieri e Riggioni al top

Guerrieri 7,5 Prodigioso su D’Errico, una sicurezza

Pensalfini 6,5 Faccia tosta e solidità sulla fascia

Riggioni 7 perfetto nelle chiusure, il successo passa anche dalla sua intelligenza tattica.

Urbinati 6,5 La sua esperienza è indispensabile in questo Fano.

Zingaretti 6 Minuti di qualità.

Mancini 6 E’ giovane, ma la personalità non manca. Riesce sempre a rendersi utile.

Tomassini 6,5 Un altro giocatore che farà molto comodo a Scorsini, attento e puntuale.

Zanni 6,5 Ottima prova del numero 7, propositivo anche in zona gol.

Badan 7 Entra e segna con un fendente che lasciando sasso la difesa rossoblu, meglio di così…

Gonzales 6,5 Ha dimestichezza con la categoria e si vede, l’ansia qualità sarà un’arma preziosa per l’Alma.

Tenkorang 6 Non è un killer sotto porta, ma ci mette il fisico, fa a sportellate con i centrali senigalliesi e fa bella figura.

Serges 6,5 E’ sempre tra i più pericolosi, mette in apprensione la difesa vigorina con il suo dinamismo.

Roberti 6 La difesa della Vigor è sempre attenta, fatica a trovare spazi.

All. Scorsini 7 Non poteva iniziare meglio. Nella prima gara ufficiale manda in campo un Fano combattivo e concentrato.

Arbitro: Rashed 6 Lascia giocare, dialoga coi calciatori, pienamente sufficiente