Guizzo di Cammertoni. La Cluentina c’è

porto sant’elpidio

1

cluentina

1

: Finori, Amici, Francesco Del Moro (60’ Andrea Del Moro), Fuglini, Carafa, Squarcia, Gabaldi (75’ Giuli), Misin, Gibellieri, Sarr (77’ Forò), Santori (86’ Carillo). All. Palladini.

CLUENTINA: Rocchi, Stacchiotti, Pagliarini (52’ Scoccia), Marcantoni, Menghini (75’ Marini), Brandi, Mogetta (60’ Cappelletti), Trobbiani (52’ Ribichini), Roberto Mancini (75’ Cammertoni), Andrea Mancini, Salvati. All. Canesin.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 55’ Gibellieri, 89’ Cammertoni

Note: Corner: 4-2. Ammoniti: F.Del Moro, Santori, Recupero: 1’+3’.

Buon pareggio quello strappato dalla Cluentina in casa del Porto Sant’Elpidio. Un punto ottenuto all’ultimo respiro per i ragazzi di Canesin, bravi a recuperare una partita che sembrava essersi messa ormai nel peggiore dei modi. Primo tempo con il Porto Sant’Elpidio a comando del gioco, che in avvio di ripresa trova il meritato vantaggio con Gibellieri. All’ultimo respiro, ecco arrivare il pareggio ospite grazie al diagonale di Cammertoni.