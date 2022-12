Gulinelli: "È una Med Store Tunit che sa anche soffrire"

È una Med Store Tunit che ha ribadito la capacità di saper soffrire ed è una qualità su cui fare affidamento nel campionato di A3 di volley. "È un aspetto – osserva coach Flavio Gulinelli (foto) – su cui stiamo lavorando, ma è pure emerso contro Bologna, contro Belluno e nell’ultimo turno contro San Giustino. In fondo è una caratteristica essenziale per chi vuole vincere perché deve esserci la capacità di sapere soffrire in alcuni momenti e spesso le vittorie più belle sono quelle più sofferte".

La squadra maceratese è partita con il piede giusto nel girone di ritorno. "La partita – ricorda il tecnico – ha offerto ampi e numerosi aspetti positivi, ma anche qualcosa da rivedere. Nel secondo e nel terzo set abbiamo concesso qualcosa che avremmo potuto evitare, nel quarto parziale ci siamo espressi mettendo in mostra le nostre qualità". Non sono quindi mancate le soddisfazioni per il tecnico che ora può contare su una rosa completata. "Siamo riusciti a completare l’organico, ciò ci offrirà la possibilità di lavorare con la necessaria intensità e con le giuste qualità in allenamento".

È iniziato il girone di ritorno e chissà se questa seconda parte di stagione potrà mettere in discussione quanto detto dalla prima chiusa dalla Med Store Tunit al quarto posto. "Ritengo – spiega Gulinelli – che il torneo abbia espresso delle posizioni chiare. Pineto e Fano, le prime due della classe e che si sono affrontate nel prima giornata di ritorno con la vittoria degli abruzzesi, hanno dimostrato nell’andata di meritare quella posizione. Noi abbiamo la possibilità di risalire e vogliamo farlo per una griglia playoff più favorevole. Vedo tanto equilibrio dietro le prime quattro, cioè le realtà che hanno espresso un qualcosa in più". Si è quindi ripartiti con l’obiettivo di migliorare il quarto posto. "Noi – conclude Gulinelli – ci siamo dati traguardi ben chiari. Non dobbiamo guardare con ansia la classifica, ma affrontare ogni gara come una finale. Abbiamo un piccolo vantaggio, e cioè affronteremo in casa Pineto e Fano, mentre giocheremo a Savigliano: sono scontri diretti che possono influire sulla classifica e vogliamo arrivarci nelle migliori condizioni. Ma siamo anche decisi a regalare qualche soddisfazione in Coppa Italia".