Gulinelli: "In quattro giorni si è vista una grande Med Store Tunit"

"Negli ultimi quattro giorni la Med Store Tunit ha dato la sensazione di cosa possa fare battendo Pineto e vincendo a Fano in Coppa Italia". Flavio Gulinelli, coach del team maceratese, tira le somme dopo che la sua squadra ha strappato il pass per la Final four. È stato un inizio in salita con i fanesi vincitori dei primi due set. "Il primo – ricorda il tecnico – mi ha lasciato perplesso perché, al di là del punteggio finale (25-23 per Fano), non abbiamo giocato avendo commesso tanti errori: 9 in battuta, nelle coperture, al palleggio e sui secondi tocchi". Poi la svolta. "Siamo riusciti piano piano – spiega – a ritrovare la giusta serenità nel gioco iniziando a essere più precisi nelle scelte, nelle azioni di difesa, a muro siamo saliti di livello e la battuta ha dato buoni risultati". È stata una squadra che non si è lasciata più distrarre. "Siamo stati bravi – aggiunge – nella seconda parte e nel tie break quando non siamo stati condizionati da un paio di decisioni arbitrali. I ragazzi hanno ancora dimostrato la capacità di toccare buoni livelli di pallavolo e ritengo che la qualificazione sia meritata". L’affermazione a Fano, leader dell’A3, ha un valore enorme sul piano psicologico. "Ogni vittoria è sempre importante, ritengo – spiega Gulinelli – che sia significativo essere in corsa per ogni obiettivo. Domenica abbiamo battuto Pineto che in Coppa ha dimostrato di essere in salute eliminando Savigliano. Noi vincendo a Fano siamo in corsa per uno degli obiettivi stagionali e il successo ha dato ai giocatori la consapevolezza di essere sulla strada giusta dopo una prima parte in cui non sono mancate le difficoltà, ora abbiamo iniziato un percorso che può darci grandi soddisfazioni".