Gulinelli: "La Med Store si fa valere, ora anche nelle partite decisive"

Quanti messaggi per la Med Store Tunit dalla vittoria a Savigliano, terza forza dell’A3. "Il primo messaggio, al di là del successo e del gioco espresso in Piemonte – osserva Flavio Gulinelli, tecnico della formazione maceratese – è che cominciamo a farci valere anche negli scontri diretti, nelle partite che contano". Il tecnico va indietro nel tempo. "In Coppa Italia a Fano – ricorda – era una gara senza ritorno, siamo andati sotto ma abbiamo recuperato e vinto, nella partita a Savigliano c’era da ricavare più punti per avvicinarci alla terza piazza e all’alta classifica". A ciò aggiungiamoci pure che non era disponibile Morelli, un giocatore che ha i mezzi per mettere i palloni a terra. "È un altro aspetto significativo e trasmette la maggiore consapevolezza che possiamo mantenere qualità e livello di gioco importanti con assetti diversi. È un messaggio che lanciamo pure agli avversari".

Il tecnico si sofferma sulle condizioni del giocatore. "Ha un risentimento muscolare che ci ha consigliato di non rischiarlo, è così rimasto a casa per fare terapia. Le sue condizioni sono costantemente sotto osservazione dello staff medico considerando che i problemi muscolari hanno un decorso difficilmente preventivabile".

Gulinelli parla dell’importanza che si faccia a Macerata la Final Four di Coppa Italia di A3. "Mi sono permesso di insistere con la società per organizzare qui la manifestazione ritenendo che a Macerata ci sia terreno fertile e che sotto la cenere covi la passione per la pallavolo. Queste finali – conclude – sono un avvenimento significativo, danno la possibilità di riportare la pallavolo che conta e possono riaccendere quella fiammella per la pallavolo da sempre coltivata in città dove c’è anche una realtà di volley femminile".