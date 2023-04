Gulinelli sui playoff: "Med Store, domani a Parma sarà vietato distrarsi"

"Sono le gare che si aspettano tutto l’anno e bisogna giocarle nel migliore dei modi". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, è proiettato alle 20.30 di domani quando i maceratesi giocheranno a Parma la prima gara dei playoff di A3. "Da domani – aggiunge – iniziano i turni senza ritorno". Ciò per dire che non sono ammesse distrazioni, che si sono verificate in stagione e sono costate diversi punti, ma occorre vedere quella squadra già ammirata in altre circostanze. Insomma, sono vietati quegli alti e bassi che hanno segnato il cammino della formazione maceratese, magari dettati da approcci sbagliati, da sottovalutazioni degli avversari perché contro le big la squadra si è espressa sempre bene. "Ora – spiega Gulinelli – ci attendono gare in cui non c’è spazio per disattenzioni o per sottovalutare gli avversari. Si deve giocare con la voglia di divertirsi, di fare bene e di cercare di portare a casa la serie nel più breve tempo possibile per avere qualche giorno di vantaggio sugli avversari". Domani la Med Store Tunit giocherà a Parma, un avversario che in campionato ha già battuto due volte i maceratesi. "Si tratta di un avversario da rispettare, non dimentichiamoci che ci ha messo sotto due volte, anche se la prima gara è stata particolare perché abbiamo presentato una formazione senza tanti elementi per il Covid. Nel ritorno è stata gara vera, loro sono partiti molto bene, noi abbiamo recuperato ma non siamo riusciti a portare la sfida al tie break pur avendo qualche set ball". Gli emiliani sono quindi da temere e da affrontare con la massima attenzione. "Si tratta di una formazione che ha fisicità, al centro sa farsi valere e poi hanno ingaggiato un opposto bulgaro che ha dato ancora più sostanza a tutto il complesso". Nell’ultimo turno di regular season non sono stati impiegati Morelli e Lazzaretto. "È stata una scelta dettata dall’influenza, il problema è rientrato e i i due giocatori si sono allenati regolarmente.