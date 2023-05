Halley, alle 18 si chiude contro Fiorenzuola

Ultimo atto della regular season per la Halley Matelica che oggi alle 18 riceve a Castelraimondo la visita della Pallacanestro Fiorenzuola. Partita ininfluente ai fini della classifica per i ragazzi di coach Trullo, già certi della dodicesima posizione e quindi in attesa di conoscere quale squadra tra Jesi, Ozzano e Piacenza chiuderà al 5° posto per incrociare le armi con i biancorossi negli spareggi per la B d’Elite. La Halley deve rinunciare anche stavolta ai "lungodegenti" Seck e Paglia, fermi per infortunio. Sarà comunque l’occasione migliore per rimettersi in moto dopo il turno di riposo dello scorso fine settimana e in vista, per l’appunto, degli spareggi che scattano fra sette giorni. Biglietto d’ingresso al palasport al costo di 8 euro (5 euro per il ridotto, 14-17 anni), mentre Under 13 e tesserati dei settori giovanili della Vigor e del Castelraimondo Basket entrano gratis. La gara viene trasmessa in diretta streaming su Lnp Pass. Ma che avversario è il Fiorenzuola? La squadra di coach Simone Lottici è in piena bagarre per il miglior piazzamento all’interno della griglia per gli spareggi. Ad oggi i gialloblu fanno parte di un terzetto che occupa il 9° posto assieme a Senigallia e Andrea Costa Imola: con un successo potrebbero spingersi fino al 7° o 8° posto, piazzamenti che danno il vantaggio del fattore campo, altrimenti il rischio è di scivolare indietro e doversi andare a conquistare la terza serie lontano da casa. I "Bees" sono squadra ricca di talento, anche se frenata da diversi infortuni. E’ sicuramente out il pivot Gianluca Giorgi, che ha riportato una lesione del crociato qualche settimana fa, ma sono dati in recupero la guardia Giulio Casagrande e l’esperto Riccardo Pederzini, mentre chi non mancherà di certo è il totem della squadra, Jacopo Preti. Nel roster del Fiorenzuola c’è anche la guardia camerte Alessio Re.

Nella foto: Gianpaolo Riccio

m. g.