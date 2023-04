Halley Matelica, è finito il sogno dei playoff

HALLEY MATELICA

50

GINOVA BATTIPAGLIA

68

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini, Stronati, Celani, Grassia 2, Steggink 13, Gramaccioni 4, Gonzalez 13, Zamparini 4, Iob, Michelini 2, Franciolini, Offor 12. All. Cutugno.

AFORA GINOVA BATTIPAGLIA: Lombardi, Seka 10, Crudo 13, Castelli 6, Potolicchio 15, Cutrupi 6, Alford 6, Chiovato 2, Milani 2, Ferrari 8. All. Maslarinos.

Arbitri: Settepannella e Marianetti di Roseto degli Abruzzi.

Parziali: 19-13, 8-22, 10-20, 13-13.

di Mauro Grespini

Finisce ai quarti di finale la prima avventura delle matelicesi nei play off di serie A2: un traguardo prestigioso raggiunto al secondo anno di permanenza in questa categoria, grazie al sesto posto in regular season. Troppo forte il Battipaglia che, dopo aver dominato gara1, ha confermato anche a Cerreto il suo ottimo momento di forma. La squadra ospite, infatti, da due mesi – cioè dal momento in cui ha inserito l’esperta Paola Ferrari – vince con continuità e, dopo la terza piazza in campionato, è ora la favorita al salto in A1 assieme a Empoli. Coach Orazio Cutugno ha cercato di limitare proprio la Ferrari (autentica mattatrice nel match di andata) affidando la sua marcatura al capitato Pepo Gonzalez. La mossa ha prodotto i suoi effetti, anche se le campane sono riuscite ugualmente a far sentire il loro peso offensivo con capitan Potolicchio e con Sara Crudo, una delle migliori in campo. Però la Halley Thunder – dopo un ottimo avvio di partita, firmato Steggink – non si è mai arresa, neppure quando è finita sotto di 21 punti alla fine del terzo parziale (33-54). Con caparbietà e generosità, le ragazze di coach Cutugno – in testa la giovane Offor – sono state molto brave a tornare in partita nell’ultimo quarto, avvicinandosi fino al -9 e giocando a testa alta di fronte al numeroso pubblico locale. Ma poi, negli ultimi minuti, Battipaglia si è ritrovata e ha spento ogni velleità delle padrone di casa, mettendo di nuovo in cassaforte il risultato che vale la semifinale contro la vincente della sfida fra La Spezia e Selargius. Per la Halley Thunder finisce qui la stagione, senza rimpianti, ma con la consapevolezza di aver disputato un ottimo torneo e di aver messo le basi per fare ancora meglio nella prossima stagione.