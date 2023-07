Halley Matelica, "Ripartiamo da Trullo, ma ci sono nodi da sciogliere"

Che Halley vedremo nel prossimo campionato di serie B interregionale? Sicuramente una squadra che vorrà far bene, come nello stile della società Vigor Matelica, anche se i nodi da sciogliere non sono pochi. "Innanzi tutto ripartiamo da coach Antonio Trullo, che è una garanzia – dice il direttore generale del club, Stefano Bruzzechesse – mentre per quanto riguarda l’organico siamo ancora nelle fasi iniziali delle trattative. E questo per diversi motivi...". Lo sport infatti attraversa un momento di... rivoluzione. "Dal 1° luglio è cambiata la normativa sui rapporti di lavoro in ambito sportivo – spiega Bruzzechesse – e questo implica un certo tipo di programmazione, con maggiori costi e responsabilità a carico di ogni società. Poi c’è il problema più specifico che riguarda gli under: dalla prossima stagione le squadre non avranno più vincoli anagrafici per la loro rosa. Quindi i club di A2 e B nazionale stanno cercando di prendere i migliori giocatori in circolazione e tutti aspettano una chiamata dalla categoria superiore. Non è facile, dunque, rinforzarsi. Inoltre, siamo in attesa di capire come funzionerà questa nuova serie B interregionale. Quanti gironi ci saranno? Quante promozioni? Si tratta di un aspetto fondamentale per poter programmare al meglio la stagione. Per saperlo bisognerà attendere la scadenza dei termini per le iscrizioni". Insomma, occorre pazienza. Nel frattempo la Halley punta a dare continuità al lavoro impostato da coach Trullo (nella foto) e, pertanto, si ripartirà sicuramente da qualche importante riconferma.

m. g.