Halley Thunder a caccia del riscatto Gonzalez micidiale sotto canestro

Reduci dalla sconfitta esterna con Vigarano, le ragazze della Thunder Halley Matelica si preparano ad ospitare una delle capolista del girone, l’Empoli, che ha perso soltanto quattro partite sulle sedici disputate. La supersfida è in programma dopodomani al palasport di Cerreto, con inizio alle 19. Le toscane guidano la classifica con 24 punti assieme a Patti e La Spezia; le matelicesi inseguono a quota 20 in compagnia di Battipaglia (superata domenica proprio dall’Empoli). L’obiettivo della Thunder Halley è quello di trovare un immediato riscatto e la gara contro una delle leader del campionato è assai stimolante. La squadra attraversa un buon momento, lo stesso coach Orazio Cutugno l’ha elogiata anche dopo la battuta di arresto di sabato scorso: "La prestazione delle ragazze è stata di alto livello", sono state le sue parole. Dunque, si volta pagina con serenità, pensando solo al quintetto di Empoli. Intanto sui social del Club vengono messe in evidenza le ottime prove del capitano Debora Gonzalez, trascinatrice del gruppo. I numeri delle recenti gare parlano veramente da soli: 30 punti con Savona, 23 con La Spezia, 24 con Selargius e 30 con Vigarano, per una media di 26,8 punti a partita. La giocatrice di origini argentine resta così la miglior realizzatrice del girone.

m. g.