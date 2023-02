Halley Thunder a caccia di riscatto A Firenze per riprendere la corsa

La Halley Thunder Matelica, dopo la bruciante sconfitta interna con il Battipaglia, arrivata dopo due over time, è chiamata ad affrontare un’altra formazione di alta classifica. Sabato, infatti, le ragazze di coach Orazio Cutugno giocheranno a Firenze contro la quinta forza del girone, staccata di sole due lunghezze. Questa la situazione nel girone: Empoli e Patti 28 punti, La Spezia e Battipaglia 26, Firenze 24, Matelica 22, Umbertide e Selargius 20, Savona 18, Ancona 12, Roma e Vigarano 10, Roseto 8, Cagliari 4. Hanno però una gara da recuperare diverse squadre: Empoli, La Spezia, Umbertide, Savona, Roma e Cagliari, mentre Roseto deve recuperare due partite.

Le matelicesi, intanto, continuano ad avere problemi di organico. Contro Battipaglia coach Cutugno ha dovuto rinunciare alle infortunate Cabrini e Offor, recuperando in compenso Franciolini (dopo tre settimane di stop a causa della frattura del setto nasale) e in extremis anche al play Gramaccioni. E specialmente l’assenza di Offor ha pesato negativamente nel pitturato, dove le campane hanno dominato conquistando 71 rimbalzi (di cui 33 presi dal duo Cutrupi-Alford). Così alla Halley Thunder non sono bastati i 30 punti di Gonzalez: quarto "trentello" per l’argentina in una stagione davvero positiva che la vede al comando della classifica marcatrici del girone con 368 punti totali messi a segno (19,4 di media a partita).

Adesso, comunque, testa rivolta solo alla partita contro Firenze: l’obiettivo delle matelicesi è rifarsi della sconfitta dell’andata, quando al PalaChemiba di Cerreto vinsero le toscane per 83-69.

