Halley Thunder ai playoff "Battipaglia è in forma"

Iniziano i playoff dell’A2 femminile per la promozione al massimo campionato di basket. La Halley Thunder, al secondo anno in questa categoria, si è qualificata per la prima volta e nei quarti affronta l’Afora Givova Battipaglia in una serie al meglio delle tre partite. Gara1 è in programma oggi (ore 19, PalaZauli) sul parquet del team campano, meglio classificato al termine della regular season. Le matelicesi hanno chiuso la stagione in sesta posizione con 28 punti, mentre Battipaglia si è piazzata terza con 38 punti grazie a uno sprint finale di 6 successi di fila che la rendono una delle formazioni più in forma del momento. In campionato le matelicesi, capitanate da Debora Gonzalez, miglior realizzatrice del torneo con 457 punti (17,6 di media a partita), hanno vinto in trasferta la gara di andata (53-62), perdendo poi il ritorno (78-82), in casa, dopo due tempi supplementari. "Abbiamo voglia di divertirci – spiega coach Orazio Cutugno – per affrontare quella che, a questo punto, sembra essere una delle favorite al salto di categoria. Finora il nostro viaggio è stato ricco di soddisfazioni, nate dal miglioramento ottenuto ogni giorno in palestra, dal conoscere meglio noi stessi, ogni compagna di viaggio e dalla volontà di superare le difficoltà a testa alta. E questo rimane l’approccio da tenere nel prosieguo del percorso". Gara1 viene diretta dagli arbitri Berger di Roma e Capatan di Cisterna di Latina. La partita va in diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva Battipagliese. La "serie" proseguirà con gara2 mercoledì 26 aprile a Cerreto (ore 19), mentre l’eventuale gara3 sarà di nuovo a Battipaglia domenica 30 aprile (ore 18).