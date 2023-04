Halley Thunder ai playout "Firmata un’impresa"

Il 18 dicembre scorso la Halley Matelica rimediava un -29 al PalaTriccoli di Jesi, incassando la 13ª sconfitta su 13 partite giocate: ultimo posto, pensare alla salvezza allora sembrava un’utopia. Quattro mesi dopo, contro lo stesso avversario, la General Contractor Jesi, i biancorossi hanno firmato il capolavoro: vittoria su una squadra reduce da otto vittorie nelle ultime nove partite e 12° posto garantito con due turni di anticipo. Un piazzamento che vale gli spareggi per restare nella B nazionale. Un’impresa che premia squadra, staff tecnico e società per non essersi mai disuniti nel tempo e che ha trovato nel derby con Jesi il punto più alto. Ora per la Halley c’è il turno di riposo; quindi domenica 7 maggio l’ininfluente gara interna con Fiorenzuola. Poi gli spareggi salvezza, che vedranno i matelicesi affrontare la quinta classificata. Sarà una sfida al meglio delle 5 partite, col fattore campo avverso. "Per come eravamo messi – dice coach Antonio Trullo – è un’impresa nella quale probabilmente tre mesi fa nessuno credeva davvero. Godiamoci questo mezzo miracolo, poi ci aspetterà un’altra impresa titanica. Ma andiamo un passo alla volta, senza dimenticare che veniamo da diversi infortuni seri: Seck è fuori da un mese, Paglia ha finito la stagione". La società, infatti, spiega che il giocatore ha subito un colpo fortuito in allenamento al braccio sinistro e ha riportato una "frattura dell’epifisi distale del radio e una sospetta lesione del legamento scafo-lunato". Il percorso di recupero prevede l’immobilizzazione dell’arto per 30 giorni, al termine dei quali verrà rivalutata la situazione e saranno stabilite le successive tappe. Dunque, Paglia esce di scena anzitempo a causa di questo infortunio. Peccato, perché sarebbe stato importante anche il suo contributo. "Tutti hanno messo il proprio mattoncino in questo lungo cammino – conclude il coach Trullo – anche se, purtroppo, a causa della riforma dei campionati, non abbiamo fatto nulla. Bisogna aspettare per sapere la squadra che affronteremo negli spareggi, sperando nel frattempo di recuperare energie. Con Fiorenzuola giocheremo per vincere, ma con un occhio anche alla gestione dei carichi di lavoro per essere pronti per il playout. Sono molto contento per la società e per lo sponsor Halley che ci hanno sempre seguito e dato fiducia".

Mauro Grespini