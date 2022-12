Halley Thunder, cinque vittorie di fila "Bene così, ma sempre piedi per terra"

Il turno prenatalizio di A2 femminile non poteva avere esito migliore per la Halley Thunder che, grazie a una prestazione straordinaria, ha vinto nettamente (49-74) a Umbertide chiudendo così nel migliore dei modi il 2022. Il +25 segna il successo con più ampio margine della stagione, dopo l’82-58 inflitto in casa alla Stella Azzurra Roma. Per le matelicesi, che salgono a 16 punti in graduatoria (frutto di 8 successi e 4 sconfitte), si tratta della quinta vittoria consecutiva, la quarta di fila in trasferta. Insomma, un bel momento di forma. Peraltro, i due punti conquistati in Umbria consentono alla Halley Thunder di mantenere un piccolo spiraglio aperto sulla qualificazione alle finali di Coppa Italia, cui accedono le prime quattro classificate al termine del girone di andata. In un fazzoletto di due punti sono raggruppate 5 squadre, fra le quali Matelica, che però è quinta per classifica avulsa. Ci sono anche due gare da recuperare proprio in testa al gruppo. Dunque, situazione difficile da decifrare quando al giro di boa manca solo un turno da giocare il 7 gennaio: le ragazze di coach Cutugno ospiteranno al palas di Cerreto il quintetto di Savona. In caso di vittoria bisognerà attendere i risultati degli altri campi. Intanto l’allenatore predica "calma e gesso". Ecco le sue parole: "Davanti alla performance di Umbertide, in cui l’attenzione da parte di tutto il gruppo è stata massima, posso solo fare i complimenti alle ragazze: si sono fatte davvero un bel regalo di Natale, meritato e ricercato. Ora godiamoci il momento e restiamo coi piedi per terra".

m. g.