Halley Thunder corsara Cus Cagliari al tappeto

CUS

58

HALLEY THUNDER

69

CUS : Puggioni 8, Paoletti 3, Caldaro 8, Venanzi, Brun, Saias 2, Scanu, Giangrasso 11, Gagliano 3, Usai, Stawinska 11, Striulli 12. All. Xaxa.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 10, Stronati, Celani 6, Grassia 4, Steggink 13, Gonzalez 13, Zamparini 2, Iob 4, Michelini 13, Franciolini, Offor 4. All. Cutugno.

Arbitri: Mamone di Novara e Lenoci di Torino.

Parziali: 20-20, 18-8, 12-21, 8-20.

La Halley torna dalla trasferta in Sardegna con due punti molto importanti ai fini della classifica e della permanenza nella griglia dei playoff. A due giornate dal termine della regular season, infatti, le ragazze di coach Cutugno salgono a quota 26 punti e raggiungono il Selargius, battuto dalla capolista Empoli. Quello contro le cagliaritane (penultime in classifica) non è stato comunque un successo facile. Dopo un avvio equilibrato, infatti, le padrone di casa sono riuscite a dare ritmo al loro gioco e a chiudere la prima parte di gara con 10 lunghezze di vantaggio (38-28). Un gap dovuto a qualche problema fisico accusato dalla Halley che, già priva dell’infortunato play Gramaccioni (distorsione alla caviglia nel match interno di sabato scorso contro il Roseto), ha dovuto rinunciare a Cabrini, Grassia e Offor proprio nel corso del secondo parziale.

Dopo il riposo, però, la squadra è stata brava a recuperare pian piano il passivo e a chiudere la terza frazione di gioco con uno scarto minimo (50-49). Poi, grazie a una nuova ottima prestazione di squadra, la Halley ha effettuato il sorpasso e chiuso il conto con 11 lunghezze di vantaggio. Sugli scudi, in particolare, la coppia Michelini e Steggink, che ha firmato 13 punti personali come il capitano Gonzalez. Ora la formazione di coach Cutugno è attesa dal match infrasettimanale di mercoledì (ore 18.30 al PalaChemiba di Cerreto) contro Umbertide, avversaria diretta per l’accesso ai play off. Quindi, week end pasquale di riposo e ultimo turno – domenica 16 aprile – in casa del Savona, altra rivale di pari classifica.

m. g.