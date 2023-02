Halley Thunder di scena a Firenze Cutugno: "Guai ai cali di tensione"

Nella settima giornata di ritorno della serie A2 le ragazze della Halley Thunder Matelica viaggeranno alla volta di Firenze. Si gioca domani alle 18 al palasport San Marcellino. Sono in palio due punti importanti in ottica playoff: il team toscano vanta due lunghezze di distacco dalle matelicesi, le quali vengono da una bruciante sconfitta casalinga ad opera di Battipaglia dopo due tempi supplementari (78-82). Quindi c’è desiderio di riscatto, come sottolinea lo stesso coach Orazio Cutugno: "Siamo chiamati a mettere in campo tutto ciò che di buono abbiamo appreso per competere con Firenze che, oltre a grandi qualità in attacco e nel sistema difensivo, presenta la miglior rimbalzista del campionato. All’andata Firenze ci diede una lezione che, al di là del risultato negativo, ci servì a capire quanto sia importante l’approccio in questo tipo di partite e quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione per tutta la gara". A Cerreto furono le toscane a imporsi 69-83. Parliamo senza dubbio di un quintetto di ottimo livello, che può avvalersi anche del ritorno in campo della miglior realizzatrice di squadra, Marta Rossini (14,2 punti di media), dopo un periodo di infortunio abbastanza lungo. Al suo fianco agiscono giocatrici di qualità come l’ala De Cassan (11,2 punti e 9,0 rimbalzi) e il pivot francese Obouh Fegue (10,7 punti e 13,9 rimbalzi). In casa Halley Thunder difficile il recupero delle infortunate Cabrini e Offor. Arbitrano Lucia Bernardo e Laura Caracciolo, entrambe di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallacanestro Femminile Firenze.

m. g.