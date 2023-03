Halley Thunder di scena a Roma Cutugno: "C’è da migliorare in difesa"

Impegno in trasferta alle 18.30 di oggi per la Halley Thunder nella tana della E-Gap Stella Azzurra Roma. Le ragazze matelicesi (ottave in classifica con 22 punti) vengono da un periodo avaro di risultati: tre sconfitte consecutive, cinque ko negli ultimi sei incontri. Quindi vanno a caccia di un successo per continuare a rimanere all’interno della zona play off. Le romane padrone di casa, invece, sono undicesime con 14 punti e puntano a vincere per raggiungere la miglior posizione possibile all’interno della griglia playout. All’andata Matelica vinse nettamente 82-58 con 22 punti della top scorer Gonzalez. "C’è il desiderio di invertire la rotta – dice Orazio Cutugno, allenatore della Halley Thunder – e per farlo è indispensabile crescere in difesa, limitare le palle perse in attacco e cercare di essere più attente e presenti a rimbalzo". Il quintetto di Roma, guidato dal coach Jonata Chimenti, dispone di un gruppo giovane che nell’ultimo periodo è riuscito a centrare alcuni risultati importanti. Numericamente parlando emergono l’ala macedone Matea Nikolic (11,2 punti e 6,6 rimbalzi), la guardia Giulia Prosperi (10,2 punti) e la giovane ceka Emilie Brzonova (9,2 punti). Il match si gioca all’Arena Altero Felici di Roma, arbitrano Mattia Curreli di Assemini (Cagliari) e Massimo Zara di Oristano. La partita viene trasmessa in diretta sul canale Youtube della Stella Azzurra Roma. La leader Empoli ha vinto il recupero contro Cagliari (75-51) e ha consolidato il primato (+4 da Patti, seconda in classifica). Ora resta una sola da recuperare: Umbertide-La Spezia, in programma il 22 marzo.

m. g.