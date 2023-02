Halley Thunder impeccabile a Patti "Il successo ci rende orgogliosi"

Grazie al successo esterno contro Patti, la Halley Thunder è salita al quinto posto (22 punti) e ha iniziato un’altra settimana "tosta" che la condurrà all’impegnativo incontro casalingo di sabato alle 19 (PalaChemiba di Cerreto d’Esi) con Battipaglia, quarta forza con due punti di vantaggio. Il coach Orazio Cutugno ha problemi di organico e spera di recuperare almeno una delle infortunate: Gramaccioni è alle prese con un guaio muscolare, Cabrini accusa un problema al ginocchio, Franciolini è fuori per la frattura del setto nasale e ne avrà ancora per una ventina di giorni. Intanto, però, si gode il successo in Sicilia. "Siamo orgogliosi della vittoria – dice l’allenatore delle matelicesi – e della prestazione di un gruppo che giocando insieme ha fatto una partita mostruosa, dimostrando grande fiducia l’una nell’altra ed esprimendo giocate semplici ma di altissima fattura tecnica e a tratti anche spettacolari. Quindi complimenti a tutte per quanto messo in campo. In difesa abbiamo costruito l’impresa e a rimbalzo (35-42) l’abbiamo sigillata. Patti rimane una grande squadra e andrà in fondo al campionato. Spero che apprenderemo molto da questa difficile trasferta, capitata anche in un momento non facile per noi, ma da cui torniamo con lo zainetto pieno di tante belle cose, tra cui il calore di un gruppetto di nostri supporter locali, a cui va il nostro grazie". Una nota particolare la merita il capitano Gonzalez, che ha sfiorato la "tripla doppia": 18 punti, 10 falli subiti e 9 assist. "Pepo", anche a dispetto delle 33 primavere, resta capocannoniere del campionato.

m. g.