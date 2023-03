Halley Thunder in campo Nel mirino le Girls Ancona

La Halley Thunder riceve oggi al PalaChemiba di Cerreto la Basket Girls Ancona (ore 19). Le formazioni sono separate da 8 punti in classifica. Nelle ultime 5 partite Matelica ha incassato 4 ko, mentre Ancona ha vinto 4 volte. La Halley, però, ha il terzo attacco più prolifico del girone (67,4 punti segnati di media), con capitan Gonzalez capocannoniere (19 punti a partita); Ancona ha il penultimo attacco del girone (55,1 punti segnati di media). "Dopo la sosta – dice Orazio Cutugno, coach delle matelicesi – sarà determinante l’impatto nella gara in termini di energia e di ritmo partita. Ancona si è rinforzata ed esprime un gioco basato sull’aggressività difensiva, con giocate di talento e di esperienza in attacco. Noi siamo ancora alle prese con diversi acciacchi, ma è il momento di stringere i denti". Arbitrano Valletta di Montesilvano e Marianetti di San Giovanni Teatino.

m. g.