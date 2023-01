Halley Thunder Matelica da favola: schianta San Salvatore, è seconda

HALLEY MATELICA

65

SAN SALVATORE

44

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 3, Ridolfi, Stronati, Grassia 2, Steggink 5, Gramaccioni 12, Gonzalez 25, Zamparini, Iob, Michelini 3, Franciolini, Offor 15. All. Cutugno.

SAN SALVATORE SELARGIUS: Aispurua 12, Mura 7, Pandori 3, Pinna, Granzotto 8, Vargiu, Valenti, Ceccarelli, Srot 8, Poddighe, Makurat 6. All. Righi.

Arbitri: Galluzzo e Carella di Brindisi.

Parziali: 21-14 (21-14), 39-24 (18-10), 59-34 (20-10), 65-44 (6-10).

La formazione matelicese sfodera un’altra prestazione di grande spessore e coglie un’importante vittoria casalinga contro la squadra sarda arrivata nelle Marche con gli stessi punti in classifica. Ora, grazie a questo successo, le ragazze di coach Cutugno fanno un passo avanti rispetto alle avversarie e, in virtù dei 21 punti di vantaggio, ribaltano anche la differenza canestri nei loro confronti (all’andata, in Sardegna, vinse Selargius di 13 lunghezze). Un aspetto non marginale, questo, nell’ottica degli scontri diretti in chiave playoff. La Halley Thunder, infatti, raggiunge quota 20 punti e può continuare a sognare nella parte alta della graduatoria del girone. Il match non ha avuto molta storia, tanta è stata la determinazione delle padrone di casa che, dopo un ottimo approccio alla gara, hanno tenuto il pallino del gioco fino all’ultimo quarto, quando si sono limitate a controllare il risultato. Decisiva l’accelerazione nella seconda e terza frazione di gioco, grazie alla quale è stato scavato un solco incolmabile. Sugli scudi il capitano Debora Gonzalez, ancora una volta migliore realizzatrice (25 punti), e la giovane Gloria Offor che ha chiuso la partita con il ragguardevole bottino di 15 punti personali: un record per lei in A2. E dire che coach Cutugno ha dovuto limitare un po’ le rotazioni a causa degli infortuni di Celani e Zamparini e delle non perfette condizioni fisiche di Michelini. Quest’ultima, comunque, si è tolta la soddisfazione di centrare una bella tripla dopo il riposo che ha permesso alla sua squadra di raggiungere in quel momento il massimo vantaggio di 27 punti (57-30).

Mauro Grespini