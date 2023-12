Halley Thunder Matelica, vittoria che consolida il secondo posto

VELCOFIN

43

ALLEY THUNDER MATELICA

62

VELCOFIN INTERLOCKS : Belosevic 6, Togliani, Bevolo 5, Fontana, Sturma, Pellegrini 10, Assentato 6, Peserico 16, Reschiglian, Ruffo, Vitari. All. Zara.

ALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 19, Cabrini, Stronati, Celani, Gramaccioni 16, Zamparini, Poggio 9, Montelpare 5, Michelini, Offor 3, Sanchez 10. All. Sorgentone.

Arbitri: Purrone e De Rico.

Parziali: 18-15, 31-31, 31-44, 43-62.

Le matelicesi vincono anche a Vicenza e consolidano il secondo posto alle spalle di Roseto. Si tratta di un importante passo in avanti verso l’accesso alle finali di Coppa Italia, quando mancano solo due partite al termine del girone d’andata. Dopo i primi due quarti in cui c’è stato un sostanziale equilibrio, con le squadre al riposo in perfetta parità (31-31), la Halley Thunder è riuscita a dare la sferzata decisiva dopo l’intervallo, giocando un grande terzo quarto, terminato con un break di 0-13. Le vicentine sono rimaste impotenti di fronte all’ottima serata della giovane Kraujunaite (19 punti) e della solita Gramaccioni che ha saputo ben orchestrare la squadra. Le ragazze di coach Sorgentone - bene pure Sanchez e Poggio - hanno dominato anche l’ultima frazione.

