Halley Thunder sciupona, passa Savona

HALLEY THUNDER MATELICA

64

AZIMUTH WEALTH SAVONA

68

HALLEY THUNDER MATELICA: Grassia 10, Gramaccioni 11, Cabrini, Gonzalez 30, Steggink 4, Stronati, Celani, Iob, Micjhelini 2, Zamparini 5, Franciolini, Offor 2. All. Cutugno.

AZIMUTH WEALTH SAVONA: Sansalone 1, Zanetti 15, Paleari 12, Leonardini, Pobozy 20, Poletti 2, Salvestrini 14, Ceccardi 4, Vivalda, Picasso. All. Dagliano.

Arbitri: Zanetti e Ricci.

Parziali: 20-9, 8-25, 13-16, 23-18.

Inizia male il 2023 per la Halley Thunder che, dopo cinque vittorie di fila, inciampa in casa contro un’agguerrita formazione ligure. Una sconfitta inaspettata sia per l’ottimo momento di forma della squadra di coach Cutugno, sia perché la gara era iniziata nel migliore dei modi. Al termine del primo quarto, infatti, le matelicesi erano avanti di 11 punti grazie a un’accelerazione negli ultimi minuti di gioco che aveva fruttato un parziale di 10-0. Poi però le ospiti hanno stretto le maglie, con un atteggiamento davvero aggressivo, e per le padrone di casa la strada si è fatta in salita. I due quarti a cavallo del riposo sono stati di marca savonese e nel complesso la Halley Thunder ha dovuto rincorrere per 27 minuti su 40. Complice anche l’assenza di Iob per infortunio e il peso dei falli che ha condizionato il rendimento di alcune giocatrici come la Steggink. Solo nell’ultima frazione la squadra, trascinata da "Pepo" Gonzalez (30 punti per lei, la metà dei quali realizzati alal fine), ha ingranato la marcia giusta per far sentire il fiato sul collo alle liguri. E la sfida si è fatta davvero avvincente: prima il pari sfiorato (54-55), quindi l’occasione per l’aggancio deciviso a 40 secondi dal termine, quando il tabellone indicava 62-64 per le ospiti. La Halley Thunder aveva palla in mano per una rimessa in attacco, ma non l’ha saputa gestire e così Savona ha chiuso il match. Con questa battuta d’arresto le matelicesi sono fuori da ogni possibilità di qualificazione alle finali di Coppa Italia.

m. g.