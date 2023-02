Halley Thunder, "sí se puede": inizia la rimonta

Domenica arriva al palasport di Castelraimondo la Virtus Imola. I ragazzi della Halley Thunder cercano un altro successo in chiave salvezza perché, al di là della sconfitta di sabato sera sul campo di Ozzano, è forte il convincimento in casa matelicese che ci siano ancora ampi margini per centrare l’obiettivo sperato. "Lotteremo fino alla fine – dice il coach Antonio Trullo –, il ritiro di Firenze ci ha dato una speranza in più, abbiamo battuto San Miniato, adesso dobbiamo vincere contro qualche squadra forte per tentare l’impresa. Ma non molliamo, ci proveremo fino in fondo". Così il match interno contro Imola diventa una "pietra miliare" di questo percorso ad ostacoli. Gli avversari di turno, del resto, non sono imbattibili – almeno sulla carta – avendo conquistato finora 16 punti in altrettante gare, frutto di 8 successi (e otto sconfitte). L’Imolese, dunque, è una delle compagini su cui si può fare la corsa per recuperare il terreno perduto nella prima parte della stagione. Domenica è stata battuta in casa dal Faenza (74-89), secondo in classifica. Pure il San Miniato (10 punti) – primo rivale della Halley per quanto riguarda i possibili spareggi – si è fermato, superato in casa dalla capolista Rieti. Rimangono quindi sei le lunghezze da recuperare per la formazione di Matelica con 13 partite ancora da disputare.

m. g.