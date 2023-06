Happy Car Samb "Ora la Coppa Italia"

La prima tappa della Poule Scudetto, disputata a San Benedetto nella Beach Arena permanente dall’uno al tre giugno, vede la Sambenedettese con tre punti in classifica frutto della vittoria contro l’Icierre Lamezia, con il rammarico di non aver fatto l’en-plein essendo caduta contro il Farmaè Viareggio nella seconda gara. Il portiere della Samb e della nazionale italiana Sebastiano Paterniti, classe 1989, uno dei protagonisti durante le gare con le sue parate, parla della sua nuova avventura in rossoblu: "Il mio arrivo qui a San Benedetto avviene dopo tanti anni al Catania, è stata una una scelta quasi naturale, anche perché l’Happy Car Sambenedettese è uno dei club più rinomati per quanto riguarda il panorama di "beach soccer italiano e anche una delle squadre più vincenti. È inoltre un club serio ed è come essere in famiglia, quindi per me è stata una scelta semplice". Un bilancio sulla prima tappa e sulla Coppa Italia che inizierà tra qualche giorno: "Siamo soddisfatti di alcune cose, però sappiamo che abbiamo ovviamente grandi margini di miglioramento; dobbiamo lavorare e cercare di colmare il gup con le squadre più titolate, che hanno potuto investire di più nel mercato, con la nostra voglia e il nostro gioco di squadra. L’8 giugno inizia la Coppa Italia, ci aspettano delle gare difficili, perché Milano ha dimostrato di essere una buonissima squadra, andando ai rigori con il Pisa e mettendo in campo una lodevole prestazione contro il Catania. È una sfida difficile, ma credo nelle nostre potenzialità, perché siamo un’ottima squadra, il mister ci dà sempre indicazioni giuste e se ognuno di noi riesce a mettere il suo cento per cento in campo credo che si possa arrivare in una posizione ottimale".

Al termine della tappa sambenedettese anche il coordinatore del Dipartimento di Beach Soccer nazionale Roberto Desini ha fatto il bilancio: "Sono veramente soddisfatto, abbiamo assistito a partite avvincenti di entrambe le Poule che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico in un impianto nuovo. Ci sono tutte le premesse per vivere un’altra stagione di grande beach soccer. Un plauso sincero va al promotore di tappa, la società della Happy car".

Classifica: Catania Ssd 4, Happy Car Samb, Catania Bs, Farmaè Viareggio, Alsa Lab Napoli 3, Lenergy Pisa 1, Città di Milano, Roma, Icierre Lamezia Terme 0.

I prossimi impegni per la Samb Beach Soccer saranno dall’8 all 11 giugno a Vasto per la Coppa Italia, seguirà la seconda tappa Poule Scudetto a Catania dal 12 al 15 luglio, la terza tappa a Cirò Marina dal 20 al 23 luglio e le finali a Viareggio dal 28 al 30 luglio.

Lara Facchini