"Helvia Recina al lavoro Obiettivo? Tornare in A1"

"Ora attrezzeremo una squadra per rivincere subito l’A2 di volley femminile". Massimiliano Balducci (foto), Ceo Cbf Balducci Group, pensa al futuro della squadra di pallavolo, che porta il nome della sua azienda, all’indomani della retrocessione. "Io, Pietro Paolella e Maurizio Storani – aggiunge – rimarremo alla guida della società pallavolistica, ma nel club ci saranno innesti di qualità che faranno da collante tra noi e la squadra. Presto annunceremo novità di lusso per dare credibilità al progetto che non finisce con la retrocessione, anzi partiremo più forti di prima". Il progetto per tornare in A1 potrebbe essere accorciato qualora ci fosse la possibilità di rilevare il titolo sportivo. "A oggi non c’è nulla. La storia ci ha insegnato che non possiamo partire tardi per allestire la squadra e quindi non è possibile aspettare che il titolo cada dall’alto".

Non ci sarà più Luca Paniconi alla guida tecnica della squadra. "Dobbiamo solo ringraziarlo per quanto ha fatto, lo stimiamo come professionista, ha interpretato fin da subito i nostri valori. Al suo posto ci sarà un tecnico di caratura nazionale per dare credibilità al progetto".

Balducci si guarda indietro per individuare gli errori commessi affinché non si ripetano. "Innanzitutto – dice – abbiamo capito che ci vuole il tempo necessario per costruire un organico competitivo, ciò non deve essere un alibi. A livello tecnico in A1, e sono certo che ci torneremo, l’attacco dovrà pesare di più nelle scelte, la squadra ha giocato anche bene ma si faceva fatica a chiudere le partite per la difficoltà a mettere a terra la palla. L’arrivo di Claire Chaussee (foto), per noi una giocatrice fantastica, ha dimostrato che arrivano i punti quando l’attacco gira". Nella formazione del prossimo anno ci saranno alcune delle ragazze attualmente in organico. "Qualcuna rimarrà, non si può buttare via tutto della stagione, quel buono dobbiamo conservarlo e da lì ripartire". Il rischio di una retrocessione è che possa spegnere l’entusiasmo. "Non è affatto il nostro caso. In questi anni abbiamo vinto e l’appetito è aumentato, di solito – spiega Massimiliano Balducci – all’ultimo pallone abbiamo festeggiato e non è stato come questa volta. Anche i grandi club possono accusare dei colpi a vuoto, ma il Gruppo Balducci resta fortemente legato alla società".