"Ho fiducia nella Maceratese Ora la squadra è competitiva"

"Avremmo meritato il pareggio in casa dell’Atletico Gallo per l’approccio e per le occasioni: ne abbiamo avute 3-4, di cui alcune clamorose, ma non l’abbiamo buttata dentro. Servirà più cattiveria sotto rete". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, commenta il passo falso dei biancorossi nella prima giornata di ritorno. "Però – aggiunge – ora è un’altra Maceratese. Il presidente ha fatto dei sacrifici per allestire una squadra competitiva in ogni reparto". Però la classifica è quella che è, con i biancorossi che sono ancora nelle zone calde della classifica. "Vero, dobbiamo quindi fare punti perché le gare sono sempre di meno, però sono fiducioso dopo avere visto l’approccio e la prova di domenica". Guardando il calendario non c’è da stare allegri perché i biancorossi dovranno ora vedersela con Valdichienti Ponte, Sangiustese, Osimana e Atletico Ascoli. "Si tratta di partite indubbiamente impegnative, ma sono ottimista perché ho visto una Maceratese forte. Sono tornato amareggiato domenica scorsa perché ho visto una bella e competitiva Maceratese, battuta da un gol particolare". La squadra è stata profondamente rinnovata nel mercato e serve tempo perché tanti volti nuovi possano formare una squadra. "I nuovi – dice il diesse Sfredda – si stanno inserendo bene. In allenamento e domenica ho già visto una squadra, i ragazzi stanno facendo un percorso accelerato e, trattandosi di persone intelligenti, stanno assimilando velocemente gli schemi e le idee del tecnico". Infine si spera che Bugaro possa tornare presto a disposizione. "Il ragazzo – conclude Sfredda – si è rivisto in campo, adesso deve effettuare una visita di controllo e se dovesse avere il via libera potremo riaverlo a disposizione a fine mese".