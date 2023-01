"Ho scelto subito la Recanatese, decisive le parole dei dirigenti"

"Perché la Recanatese? Mi hanno fatto subito sentire importante. Avevo altre richieste ma ho sentito nelle parole dei dirigenti un grande calore e questo, fondamentalmente ha determinato la mia scelta". Sono le prime parole di Manuel Peretti, neo difensore giallorosso, approdato mercoledì pomeriggio al Tubaldi direttamente da Palermo. "Giusto il tempo – aggiunge – di mettermi maglietta e calzoncini che sono stato subito precettato per l’allenamento, con mio grande piacere ovviamente. D’altronde non vedevo l’ora di mettermi a disposizione: sono comunque in un buono stato di forma, ho svolto tutta la preparazione con il resto del gruppo di Serie B e se posso rendermi utile sarebbe il massimo".

La sua carriera, visto che è un classe 2000, è piuttosto breve ma intensa: "sono stato 10 anni con il settore giovanile dell’Hellas Verona (la squadra della sua città ndr) e nell’ultima stagione con la Primavera sono stato dirottato da centrocampista a difensore centrale, ruolo che mi soddisfa pienamente. A 19 anni poi è arrivato il trasferimento al Palermo e non potevo fare scelta migliore: sono andato in una città splendida con una società straordinariamente organizzata ed in D al Barbera spesso c’erano oltre 10mila persone alle partite. Credo che sia stato un passaggio fondamentale nella mia vita di uomo ed ovviamente di calciatore". Sono 34 le presenze complessive con i siciliani prima di un breve parentesi in C l’anno scorso al Grosseto e l’arrivo in prestito a Recanati: "chiaramente per me l’obiettivo è giocare con buona continuità. Intanto le referenze che ho avuto sono ottime soprattutto dal mio amico Mattia Fallani (con lui in Maremma ad inizio 2022 ndr) che mi ha parlato molto bene del gruppo e dell’allenatore. Un altro fattore poi è stata la cittadina ed i dintorni che un po’ la mia famiglia conosceva. Diciamo che dopo il Settentrione e la Sicilia, questa parte d’Italia mi mancava completamente".

Domenica, contro la Carrarese, potrebbe già esserci il battesimo, visto il forfait di Pacciardi?

"Credo che sia prematuro dirlo e come sempre sarà l’allenatore a fare le sue valutazioni. L’aspirazione appunto è fare minutaggio ma intanto devo meritarlo con l’applicazione costante e quotidiana. La partita è ovviamente importante ma come lo saranno tutte da qui alla fine. Una grande rincorsa che spero ci conduca alla tranquillità il prima possibile".

Andrea Verdolini