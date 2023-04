"Ho sempre creduto nella mia Recanatese"

Non c’è assolutamente spazio per rimpianti o recriminazioni: la serata con l’Olbia dovrà essere ricordata come quella della "salvezza matematica" della Recanatese, un obiettivo che, ad un certo punto, appariva lontano anni luce ma che si è materializzato con anticipo rispetto anche a tutte le più rosee previsioni grazie ad una seconda parte di stagione semplicemente strepitosa. "Devo essere sincero – confessa Giovanni Pagliari –: per la mia esperienza ero convinto di salvarmi, ma pensavo di soffrire un po’ di più, invece ho visto anche giovedì sera, molte trame interessanti. È vero, abbiamo sbagliato qualcosina di troppo in difesa, però fa parte del gioco".

Un barlume di dispiacere per la sconfitta non c’è?

"Quando si perde è normale che si rosica un po’, ma io devo solo fare i complimenti al gruppo che ha compiuto comunque una grande impresa di cui essere riconoscenti. Ringrazio la società ed il mio staff, da Pesaresi a Ciabocco, da Gigli a Ripa e Paolo Camilletti. In questi momenti essere grati è doveroso, ma è anche un piacere".

Non ci torniamo più ma, contro i sardi, gli episodi sono stati davvero determinanti…

"Probabilmente sì, ma credo che nell’arco di una stagione, negatività e positività finiscono per equivalersi: facendo i bilanci, quello che poi conta è che ci siamo salvati matematicamente ed in realtà era già qualche settimana che la nostra situazione era tranquillizzante. Se vado ad analizzare c’erano anche un paio di azioni dubbie nella loro area, ma non mi piace soffermarmi troppo sugli arbitri, se non altro perché non li alleno e dunque è stata una conclusione gioiosa a prescindere".

In fondo il Rimini che continua a stentare pareggiando ancora in casa dove non vince da quattro mesi, è distante 3 punti: estremamente difficile ma una speranziella ancora ci sarebbe.

"È nel nostro Dna dare il massimo: è stato così anche con l’Olbia quando sul 2-2 abbiamo spinto cercando l’intera posta. Lo spirito che ci contraddistingue e che ci ha fatto passare delle belle giornate è questo, lo sarà anche a Chiavari e nell’ultima partita con l’Ancona. Mi piacerebbe che fosse rimarcato il fatto che comunque abbiamo sempre proposto un gioco con delle idee, magari anche piacevole a vedersi con la contestuale crescita di diversi giovani. È una soddisfazione immensa vedere ragazzi che in mezzo al campo fanno progressi continui dimostrando di essere diventati giocatori forti o che, quantomeno, possono reggere alla grande la categoria".

Ieri al Tubaldi, il gruppo si è ritrovato ma sostanzialmente per farsi gli auguri prima di un breve "rompete le righe", meritatissimo anche per l’autentico tour de force imposto dal calendario nelle ultime settimane. Talvolta, se proprio dobbiamo individuare nella Recanatese una lacuna, potrebbe essere la generosità mentre nel gestire le situazioni, la malizia e la concretezza sono elementi fondamentali. Si acquisiscono però con l’esperienza e quella arriva spesso attraverso bocconi amari ma quello di giovedì è sopportabilissimo.

Andrea Verdolini