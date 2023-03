"Ho visto un Tolentino carico Vogliamo ancora la serie D"

Dopo la sosta il Tolentino è pronto a giocarsi le residue chances di salvezza in un finale di stagione sicuramente in salita. Si riparte domenica alle 15, in casa, contro il Team Nuova Florida che, battuto a domicilio dalla capolista Pineto nell’ultima giornata di campionato disputata, si trova ora a sole tre lunghezze dalla zona playout. Dunque, un avversario in cerca di riscatto e di punti salvezza sul campo del "Della Vittoria", quest’anno poco fortunato per i cremisi. Dall’altra parte, però, i ragazzi di mister Gianfranco Zannini hanno assoluto bisogno di vincere per cercare di risalire la china: il Notaresco è lì a tre punti e domenica gioca in casa del Trastevere. Insomma, una trasferta proibitiva. Vastese (+5) e Montegiorgio (+6) si affrontano in Abruzzo in un autentico spareggio. Se pareggiassero, e il Tolentino vincesse, si ridurrebbe lo svantaggio cremisi nei loro confronti. "Nei giorni scorsi ho spiegato ai nostri tifosi i motivi per i quali il Tolentino si trova a dover lottare per non retrocedere – dice il presidente Marco Romagnoli –, ma ora è tempo di voltare pagina, perché tutti noi vogliamo fare ogni sforzo possibile per disputare ancora la quarta serie. Ho incontrato i ragazzi, li ho visti carichi, anche se consapevoli del compito difficile che li aspetta. E’ indubbio che il Tolentino, da qui alla fine della stagione, farà di tutto per restare in serie D". Sabato intanto anticiperanno la giornata Roma City-Cynthialbalonga. Il turno successivo, poi, verrà disputato in anticipo rispetto alla domenica di Pasqua: tutti in campo giovedì 6 aprile, con il Tolentino atteso dalla proibitiva trasferta in casa della capolista Pineto. Nel frattempo, il giovane Alessandro Giuli è stato convocato per mercoledì 12 aprile per una seduta di allenamento e una gara amichevole in vista della "Juniores Cup" organizzata dal Dipartimento Interregionale.

m. g.