"Ho visto una Recanati compatta: le premesse per fare bene"

"La sensazione che ho ricavato è di una squadra compatta che ha tutte le possibilità per disputare un campionato più che dignitoso". Sono le impressioni raccolte dal patron Adolfo Guzzini dopo il primo galoppo stagionale nel ritiro di Sefro disputato contro una rappresentativa locale, pur con tutte le avvertenze che il "caso" richiede. Tuttavia ci sono degli elementi che possono contribuire a guardare al futuro con moderato ottimismo, in primis il "valore" di un gruppo che rappresenta un fattore determinante nel raggiungimento di certi obiettivi: "certamente non scopro nulla, ma Pagliari è davvero magistrale nella gestione dei giocatori e nel ricavare il massimo soprattutto dai giovani. Lo spirito è quello che ci ha contraddistinto nella scorsa stagione, in più un attaccante di spessore che, oggettivamente, l’anno scorso non avevamo. I piedi per terra sono d’obbligo anche perché non conosciamo le avversarie ed il loro livello, però i presupposti sono confortanti". La lieta novella poi è costituita dal rientro di Francis Gomez che rende felici per una pluralità di motivi, non soltanto tecnici: "Lo abbiamo sempre considerato della famiglia ed anche l’aspetto umano credo che sia stata una componente decisiva. Lo vedo entusiasta e stimolato al massimo: penso che possa dare un contributo importante anche perché abbiamo negli occhi quanto è riuscito a fare due stagioni fa: facciamolo lavorare e crescere con calma senza caricarlo di troppe aspettative e sono certo che anche tra i professionisti si farà valere".

Al mosaico mancano ancora diversi tasselli, specie giocatori con un pedigree adatto alla categoria: "potrebbe anche essere così, ma le nostre attenzioni debbono rivolgersi soprattutto ai giovani. È in quel contesto che dobbiamo rivolgere le nostre attenzioni e Cianni, con gli ingaggi recenti di Manè e Prisco, si è assicurato ragazzi di prospettiva che vengono da vivai di società prestigiose come Bari e Benevento. Siamo vigili nel vedere quali possibilità ci sono tenendo conto che manca ancora più di un mese al termine del mercato". Inoltre con la concreta prospettiva di uno slittamento dell’inizio del campionato: "sono situazioni che danneggiano tutto il movimento e le società che fanno enormi sacrifici per gestire un torneo estremamente impegnativo dal punto di vista economico. Cosa ho chiesto ai giocatori? Essenzialmente grande solidità ed attaccamento alla maglia con correttezza totale e reciproca: loro sanno che possono contare sui nostri dirigenti e noi sappiamo che possiamo confidare sulla loro dedizione al lavoro". Per altre considerazioni meglio rimandare ad altri test più indicativi ma in fondo non c’è da aspettare molto: domani al "Tubaldi" alle 17.30, ci sarà l’allenamento congiunto a "porte aperte" con l’Osimana.