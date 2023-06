Hotsand Macerata, steso Nettuno Alla poule scudetto sono imbattuti

Va a tutto gas la Hotsand Macerata: sul suo diamante di via Cioci la squadra batte il quotato Nettuno 1945 e guida a punteggio pieno il girone F della poule scudetto di baseball dopo due giornate che prevedono tre gare in ogni turno. È molto combattuta gara1 dove fanno la differenza i lanciatori: Mejia per la Hotsand e Liguori per gli ospiti. Il risultato non si schioda fino alla fine, quindi spazio agli extra inning, ma permane ancora la parità ed entra così in scena il tie break con due corridori sulle basi. Nettuno passa in vantaggio (0-1) con il lanciatore maceratese che limita i danni. Fase di attacco della squadra di casa con due atleti in base: Carrera effettua una battuta smorzata in diamante che finisce in mano al lanciatore nettunese che sbaglia l’assistenza in prima base, così Lopez e Pereira volano sul piatto di casabase siglando i due punti che sanciscono la vittoria (2-1) della formazione locale.

Senza troppi problemi gara2 dominata nettamente dall’ottimo Quattrini sul monte di lancio. Partita mai in discussione grazie ai cinque punti messi a segno nel primo turno di attacco, poi un’attenta difesa controlla abbastanza agevolmente ogni tentativo degli ospiti. Il risultato finale (8-1) fotografa in modo chiaro il dominio dei maceratesi.

Nell’ultimo appuntamento del turno la Hotsand tiene il piede sull’acceleratore e al quinto inning è già sul 5-0. Nettuno prova a reagire e con il fuoricampo di Paula segna il punto della bandiera sul finale di 5-1. Convincente l’esordio del nuovo lanciatore Correa il quale nei cinque inning giocati ha concesso solamente due battute valide incassando otto eliminazioni al piatto.

La Hotsand Macerata viaggia a punteggio pieno, è l’unico team nei due raggruppamenti, e si conferma la regina del girone della poule scudetto. Lo staff tecnico e la dirigenza chiedono molta concentrazione, indispensabile per esprimere in ogni appuntamento la massima potenzialità. Nel prossimo weekend sul diamante maceratese arriva Modena. La classifica del girone F dopo due giornate: Macerata (6-0), 1.000; Nettuno (3-3) 0.500; Modena (2-4), Godo (1-2), 0.333; Ronchi (0-3), 0.