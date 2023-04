I biancorossi all’esame del Grottammare

Il Matelica dovrà fare i conti con la disperata esigenza di fare punti del fanalino di coda Grottammare. La squadra di Ciattaglia è attesa da una sfida interna da affrontare con molta attenzione e determinazione perché gli avversari faranno di tutto per muovere la classifica. Mancano cinque gare alla fine della stagione, ma in realtà il Matelica ne dovrà giocare quattro dovendo osservare il turno di riposo: dopo la gara di oggi contro il Grottammare nel prossimo turno andrà a Castel di Lama, quindi osserverà la giornata di sosta, nel penultimo turno riceverà la Passatempese e infine chiuderà il cammino in casa del Monturano.